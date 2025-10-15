İSTANBUL 20°C / 14°C
  • Tersanede karbondioksit tüpü patladı: 1 işçi hayatını kaybetti
Güncel

Tersanede karbondioksit tüpü patladı: 1 işçi hayatını kaybetti

Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Tersanede karbondioksit tüpü patladı: 1 işçi hayatını kaybetti
Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

