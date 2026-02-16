İSTANBUL 19°C / 12°C
Güncel

Terzi dükkanında soygun girişimi... 2 kişiyi tokatla kovdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın terzi, gasp için dükkana gelen 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı.

16 Şubat 2026 Pazartesi 01:27
Terzi dükkanında soygun girişimi... 2 kişiyi tokatla kovdu
Şeyhsinan Mahallesi'nde terzilik yapan Fatma Kapalıgöz'ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi.

Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, Kapalıgöz'den kasanın yerini sorarak para istedi.

Kapalıgöz para talebinde bulunan şüphelileri tokat atarak dükkandan çıkardı.

Gasp girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından Kapalıgöz'ün yakınları, aynı mahallede başka bir iş yerine girerek para isteyen kişilerden birini yakalayarak polise teslim etti.

Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

