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Tescilli markaların iptal sürecine ilişkin esaslar düzenlendi

Tescilli markaların Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre iptali ve sürece ilişkin başvuru esasları tespit edildi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Tescilli markaların iptal sürecine ilişkin esaslar düzenlendi
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanan "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tescilli bir markanın Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında iptali için gerekli talepler, ilgili kişilerce TÜRKPATENT'e yapılacak.

Her iptal talebi, tek bir tescilli marka için talep formuyla gerçekleştirilecek.

TÜRKPATENT, iptal talebine ilişkin cevaplarını ve delillerini sunması için marka sahibine bir aylık süre tanıyacak.

İptal ücreti, "kurum" ve "emanet hesabında tutulacak" ücretler olmak üzere iki kalem olarak hesaplanacak ve tek seferde tahsil edilecek.

Talebin tümden reddi halinde emanet ücreti marka sahibine, tümden kabulü durumunda ise talep sahibine geri verilecek.

Kurumun nihai kararından itibaren 10 yıl içinde talep edilmeyen ücretler, Kurum geliri olarak kaydedilecek.

  • Tescilli marka iptali
  • Sınai Mülkiyet Kanunu
  • Başvuru esasları

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