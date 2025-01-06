İstanbul Yeşilköy'de Ekim 2023'te faaliyete giren ve Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Kilisesi bölgeye canlılık getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan kiliseden sonra bölgedeki değişim ve dönüşümü İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal, Akşam Gazetesi'ne anlattı. Mor Efrem Süryani Kilisesi'nin Yeşilköy'e büyük değer kattığını söyleyen Gürdal, "Müslüman ve Ermeni kardeşlerimizden de olumlu dönüşler aldık. Bazı Müslüman kardeşlerimiz kilisenin inşaatına maddi yardımda da bulundu" dedi.

'ESKİ GÜNLERE KAVUŞTUK'

Gürdal, kilisenin Süryani cemaatini de bir araya getirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Yeşilköy'deki Süryani cemaati küçük bir kiliseye sığmaz hale gelmişti. Süryani toplumunun yaklaşık yüzde 85'i Avrupa yakasında ikamet ediyor. İstanbul'da yaklaşık 18 bin cemaat mensubumuz var. Bu rakam Florya ve Yeşilköy'de 8 bin civarındadır. Kadıköy, Samatya, Tarlabaşı, Şişli, Bahçelievler'de, Bakırköy'de de kiliselerimiz var. Mor Efrem Süryani Kilisemizde iki kat otopark, düğünleri gerçekleştirdiğimiz geniş bir salonun olması zaman içinde cemaat mensuplarımızın tamamının ilgisini çekti. Cemaatimiz eski güzel günlerine kavuştu. Topluma baktığımız zaman Yeşilköy'deki kilisemizde ağırlıklı olarak vaftiz, nişan, düğün ve ibadet yapmak gibi zaman içinde büyük bir talep oluştu. Bizde hizmeti aksatmamak için personelimizi arttırdık."

EN ÇOK İLGİ VE SAYGIYI ERDOĞAN ZAMANINDA GÖRDÜK

Kilisenin Türkiye'deki inanç özgürlüğünün sembolü haline geldiğini belirten Gürdal, şöyle devam etti: "Zaman zaman yurtdışından gelen heyetler oluyor. Bu heyetlere Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet tarihinde bir kilisenin kurulması sürecini anlatıyoruz. Bizler de bu vatanın birer evlatları olarak yaşanan güzel gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye'de pek çok hükümetler gelip geçti. Ama son 23 yıldır Başkan Erdoğan'ın önderlik yaptığı siyasi hareketten gördüğümüz ilgiyi hiçbir hükümetten görmedik. Ülkemize dışarıdan gelecek en küçük zarara bile asla müsaade etmeyiz."

YANGINA KARŞI PİLLİ MUM

Kilisede duvarların kararmaması ve yangın riskine karşı eski ateşli mumlar yerine pilli mumlar kullanılıyor.

750 KİŞİLİK 'KARDEŞLİK MERKEZİ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2009'da İBB'ye kilise için yer bulunması talimatını vermişti. 3 Ağustos 2019'da temel atılmıştı. Kilisenin inşası Mart 2023'te tamamlandı. Açılışı ise 8 Ekim 2023'te Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. 750 kişi kapasiteli kilise yaklaşık 4 milyon TL'ye mal oldu. Mimarisinde Mardin'deki Süryani kilise ve manastırlarından esinlenildi.

ESNAF DA MEMNUN

Kafe sorumlusu Murat Çınar: "Ayin öncesi ya da düğünlerde çok sayıda cemaat üyesi geliyor. Bölgedeki ekonomik hayat da canlandı. Özellikle Pazar günleri kalabalık oluyor."

Restoran işletmecisi İsmail Beyazıt: "8 yıldır Yeşilköy'de esnaflık yapıyorum. Önceden buralar çok sakindi. Kilisenin faaliyete geçmesinden sonra sokaklar dolmaya başladı."