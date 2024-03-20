Tesis sözü hatırlatılan Muhittin Böcek'ten pes dedirten cevap: Bana oy vermediniz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Alanya'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında, 2019 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in temelini attığı Alanyaspor tesisleriyle ilgili yaptığı, "Alanyaspor'un tesisi var zaten, maçlar yapılıyor. Biz milletin parasını millete harcarken oralara kimin altyapı yaptığına falan girecek değilim. Kimse sabrımızı zorlamasın" açıklamasında bulundu.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Böcek'in 2019'da göreve gelmesi durumuna Alanyaspor'a verdiği tesis sözünü, kendisine oy verilmediği gerekçesiyle tutmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Sayın Böcek'in bir açıklaması ve video kaydı geldi bana. İşin doğrusu, camia olarak üzüldüğümü ifade etmek isterim. Alanyaspor ile ilgili bir şey dedi. Baktım Alanyaspor'un hiçbir yöneticisinin, şahsımın ya da Alanyaspor camiasının hiçbir başkan bey ile alakalı bir açıklamasının ya da bir tenkit edenin olmadığını gördüm. Olmaz da zaten burada taraftar gruplarının paylaşmış olduğu tesis ile alakalı açıklamalar var. Ben de bunu daha sonradan gördüm. Kendilerine de ifade ettim ve taraftar gruplarına da bunu sordum. Neden dedim bu açıklama? 'Sayın başkan daha önce bizimle bir araya geldi, konuştuk ve bize verilen sözü tutmadılar. Kulübe de söz vermişlerdi. Tesisle alakalı tutmadılar, biz de ondan dolayı bu açıklamayı gerekli gördük' dediler. Taraftar grupları biliyorsunuz kulüplerden bağımsızdır. Taraftar grupları en çok da her zaman şahsım, başkan olarak ve yönetim kurulumuzu her zaman eleştirmektedir. Yönetimler başarısız olduğu zaman taraftar grupları da eleştirir, taraftar da eleştirir" diye konuştu.

"BÖCEK, 'BANA ALANYALILAR OY VERMEDİ" DEDİ"



Böcek'in kendisine taraftar eleştirisinde etkisi olup olmadığını sorduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Böcek 'Taraftar gruplarının paylaşımında sizin etkiniz var mı?' dedi. Ben de, 'Başkanım taraftar gruplarının paylaşımını sonradan gördüm ve taraftar grupları bunu hep birlikte paylaşmışlar. Ben de kendilerine bunu sordum ve Muhittin Başkanımla daha önce bir araya geldik. 'Tesisleri yapacağını söyledi fakat yapmadı dediler' dedim. 'Doğrusu sözünüz de vardı başkanım' dedim. Bana söylediği şuydu; 'Evet söz verdim ama Alanyalılar bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadım.' Ben de dedim ki 'Başkanım ben de bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. 'İstediğini yap, bildiğini yap' dedi bana. Biraz da azarlar tarzda" şeklinde konuştu.

"SABRIMIZI ZORLAMAYIN DİYE KİME DİYORSUNUZ?"



Böcek'in "Sabrımızı zorlamayın" şeklindeki ifadesine de yanıt veren Çavuşoğlu, "Burada bir söylem daha var. Tesisin hafriyatını kimin yaptığını, nasıl yapıldığını oralara girmeyeceğim diyorsunuz. Girin efendim ben size söyleyeyim. Oranın hafriyatını alan müteahhit istediğine yaptırır. Birilerine mi soracak? Hayır. Şunu kast ediyorsanız: Kendilerinin iş makineleri vardı. Başka yerlerden de kiralama yaptılar. Bir dönem benim oğlumdan da kiralama yaptılar. Bunu söylemek istiyorsanız arkasından da benim sabrımı zorlama diyorsunuz. Tehditvari konuşuyorsunuz. Kime söylüyorsunuz? Alanyaspor kulübüne mi, şahsımıza mı, Alanyaspor camiasına mı?" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Böcek'in 5 yıl boyunca Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etmediğini vurguladığı açıklamasında, "Size hiçbir zaman karşınıza çıkıp bir şey demedik. 2 yıl önce 9'uncu ayın 19'unda resmi yazı olarak randevu talebimiz olmasına rağmen cevap dahi vermediniz" dedi.