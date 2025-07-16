Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dahil 21 şüphelinin 2 Nisan'da sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin 'boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 21 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak sosyal medyada boykot çağrılarının yapıldığının ve ülke genelinde tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına yönelik paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı. Şüpheliler tarafından yapılan boykot temalı paylaşımların toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değerlerin hilafına, halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edilmesine sebebiyet verdiğinin aktarıldığı iddianamede, sarf edilen sözlerin toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak, ayrıştırıcı ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, kamu güvenliğini bozma açısından açık, yakın bir tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Sokak eylemlerine organize destek

Şüpheli Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, Üzümoğlu'nun çok sayıda katılımcının bulunduğu 'Oyuncular sendikası' isimli mesajlaşma grubunda "Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?', 'Set durduralım', 'Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için' şeklinde mesajlar paylaştığının görüldüğü aktarıldı. Ayrıca mesajların TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaşıldığı, bu doğrultuda şüpheli Üzümoğlu'nun ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte eylemler sergilediği belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN ÜLKE EKONOMİSİNİN SEKTEYE UĞRAMASINI AMAÇLADIKLARI AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 2 Nisan'da yapmış oldukları tüm tüketimin durdurulmasına, ülke genelinde boykot yapılmasına, tüm işletmelerin kapatılmasına, tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına yönelik paylaşımlarla olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme kastıyla hareket ettikleri, şüphelilerin siyasi ve sosyal sebeplere dayanarak ülke ekonomisinin sekteye uğramasını amaçladıkları, nefret amacıyla hareket ettikleri kaydedildi.

Boykot soruşturmasında yeni detay

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan'ın 'kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' ve 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Boykot soruşturmasında gözaltına alınmıştı