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Teslim etmediği ortaya çıktı! Özgür Özel ''haram araç''la gezide

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 'Benim değil, genel merkezin aracı' dediği lüks Mercedes makam aracını teslim etmediği ortaya çıktı. Özel, CHP'li Uşak Belediyesi'nce 170 bin euro+KDV bedelle içi dizayn edilen minibüsle Nevşehir'de miting yaptı.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 08:14 - Güncelleme:
Teslim etmediği ortaya çıktı! Özgür Özel ''haram araç''la gezide
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CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, "Benim değil genel merkezin aracı" dediği Mercedes marka makam aracını teslim etmediği ortaya çıktı.

Özel'in Nevşehir'e, tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediye bütçesinden 170 bin euro'ya kendisi için VIP dizayn yaptırdığı araçla gittiği görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'arınma' vaadi kapsamında Özel'in kullanımına tahsis edilen ve yolsuzluk dosyalarına giren VIP Mercedes minibüsleri temsilen benzer iki aracı satışa çıkarmış; üstlerine de "Haram parayla alınmıştır" yazdırmıştı.

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