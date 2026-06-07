CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, "Benim değil genel merkezin aracı" dediği Mercedes marka makam aracını teslim etmediği ortaya çıktı.

Özel'in Nevşehir'e, tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediye bütçesinden 170 bin euro'ya kendisi için VIP dizayn yaptırdığı araçla gittiği görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'arınma' vaadi kapsamında Özel'in kullanımına tahsis edilen ve yolsuzluk dosyalarına giren VIP Mercedes minibüsleri temsilen benzer iki aracı satışa çıkarmış; üstlerine de "Haram parayla alınmıştır" yazdırmıştı.