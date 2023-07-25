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Teslim olan PKK'lı teröristten HDP ve SİHA itirafı

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan HDP itirafında bulundu. PKK'ya katılımında HDP'nin aracılık ettiğini söyleyen “Cudi” kod adlı A.C, sözde PKK yöneticilerinin SİHA korkusundan rahat hareket edemediklerini de belirtti.

Yeni Şafak25 Temmuz 2023 Salı 07:19 - Güncelleme:
Teslim olan PKK'lı teröristten HDP ve SİHA itirafı
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Örgütten kaçarak teslim olan "Cudi" kod adlı A.C, PKK'ya nasıl katıldığını, HDP'nin çok kilit bir rol oynadığını söyledi. A.C "2016 yılında İşten ayrıldım. Bu sürede HDP'nin Gaziosmanpaşa ilçe binasına gidip gelmeye başladım. Burada Bedirhan isimli biriyle tanıştım. Bedirhan örgüt propagandası yaptı. Ve beni Kuzey Irak'a örgüte katılmaya ikna etti." dedi.

HDP İL BİNASINDAN KANDİL'E

Yeni Şafak'ın haberine göre; Terör örgütüne katılma kararının ardından Taksim'de bulunan HDP il binasına gittiklerini anlatan A.C. 10 gün boyunca HDP il binasında kaldı. HDP'lilerin önce kendilerini kandırarak, örgüt propagandası yaptıklarını ve ardından DEAŞ ile yaşadıklarını çatışmaları anlatarak terör örgütüne katılma teklifinde bulunduklarını anlattı. Gerekli hazırlıkların ardından kendisiyle ilgilenmekle görevlendirilen Bedirhan A. ile Diyarbakır'a giden A.C. o dönem Lice kırsalında bulunan kampa giderek örgüte katıldığını güvenlik güçlerine itiraf etti. Örgütün özellikle SİHA'lardan büyük darbe yediğini belirten A.C, hava harekatlarının örgüt üzerinde yoğun psikolojik baskı oluşturduğunu ve terör örgütünün çok fazla zayiat verdiğini söyledi. Örgütün sözde komutanlarının SİHA'lardan korktuğunu ve gitmek istedikleri yerlere ulaşmak için özel yollar, geçiş güzergahlarını tercih ettiklerini ifade etti.

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