Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, terör örgütü PKK'ya katıldıktan sonra yaralanarak ailesine geri dönen ve güvenlik güçlerine teslim olan M.K, ifadesinde, terör örgütü PKK'ya nasıl götürüldüğünü ve dağda yaşadıklarını aktardı.

Terörist M.K, ifadesinde, 2015'te HDP'nin Muş'ta yapılan mitinglerine katıldığını, burada tanıştığı bir kişiyle daha sonra HDP il binasında karşılaştığını belirterek, tanıştığı kişinin kendisini etkileyerek Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Şenyayla bölgesine götürdüğünü söyledi.

Minibüsle kırsal bölgeye geldikleri sırada, kendisini terör örgütü PKK'ya götüren kişinin "ıslık" çaldığını, bunun üzerine silahlı 3 teröristin yanlarına geldiğini ve kendisini teröristlere teslim ettiğini kaydeden M.K, teröristlerle terör örgütünün mezarlığı olan bölgeye gittiklerini belirtti.



- "BİZİ YPG'Lİ TERÖRİSTLER KARŞILADI"

M.K, şöyle devam etti: "Yolçatı bölgesindeki belirlenen bir bölgeye gittiğimizde silahlı yaklaşık 20 örgüt üyesi ve yeni katılım yapmış kişiler bulunuyordu. 2 gece burada kaldıktan sonra benim gibi 4 kişi daha araçla Suriye'nin Kobani kentine gitmek için yola çıktık. Yanımızda 15 yaşında bir çocuk da vardı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki HDP binasına geldik. Bizi buraya gönderen sorumlu düzeydeki 'Azad' kod isimli terörist, HDP binasına gittiğinizde görüşmemizi istediği 'Baran' kod isimli örgüt üyesiyle şifre olarak 'Camcı Hüseyin'i arıyoruz, cam taktıracağız.' dememizi istedi. Şifreyi ilettikten sonra 'Baran' kod isimli örgüt üyesi, bizi Suriye sınırına yakın bir köye götürdü. Karanlık çöktükten sonra sınırı aştık. Bizi YPG'li teröristler karşıladı."

Teröristler tarafından verilen 15 günlük eğitimden sonra mevzilerde nöbet tuttuklarını bildiren M.K, girdiği bir çatışmada yaralandığını, tedavi sürecinde dalağının alındığını ve sağ bacağının da felç olduğunu kaydetti.



- "PİŞMANIM"

M.K, "Terör örgütü PKK'ya gittiğim için çok pişmanım. Hayatımdaki en büyük hatadır. Yaralandığım ve tedavimin devam ettiği süre zarfında psikolojik olarak çökmüştüm. O dönemde bile örgütün ideolojisinde hareket ediyordum ancak zaman bana yaptığım hatalarımı gösterdi. Uzun süredir terör örgütü PKK ile bağımı kopardım. Artık sağlıklı düşünebiliyorum ve yaptığım hatalarımın farkındayım." ifadelerini kullandı.



- "BİZİ GETİREN KİŞİNİN KARŞILIĞINDA PARA ALDIĞINI GÖRDÜM"

M.K. ile terör örgütüne götürülmek istendiği sırada pişman olarak geri dönen B.B. ise 4 yıl önce Bingöl'de HDP binasına birkaç kez gittiği sırada orada tanıştığı 2 kişi tarafından terörist cenazesinde kandırılarak Kobani'ye götürülmek istendiğini anlattı.

Cenazeyi defnettikten sonra geldikleri HDP binasında birkaç kişinin kendisini ikna etmeye çalıştığını anlatan B.B, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kabul ettiğini ileri sürdü.

Aynı gün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldiklerini belirten B.B. ifadesinde dağa gitmekten vazgeçtiğini şöyle anlattı:

"Boş bir arazide benim gibi 10 kişiyle geceyi geçirdik. Pişman olduğum için yanımda bulunanlara ve bizim gruptan sorumlu kişiye kandırıldığımı, kendimi satılmış hissettiğimi belirttim. Bizi getiren kişinin karşılığında para aldığını gördüm. İnancım kalmadı. 'Ben dönmek istiyorum' dediğimde ciddi tartışmalar yaşadık. Grup sorumlusu, 'Canın cehenneme, git ne halin varsa gör, zaten senin kurtuluşun olmaz, deşifre oldun, seni yakalarlar.' dedi. Ben de bunlardan hızla uzaklaştım."