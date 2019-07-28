Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı

Valilikten yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir teröristin Başkale kırsalından kaçarak teslim olduğu belirtildi.

Teröristin ilk ifadesinde, teröristler arasındaki güven sorununun had safhaya ulaştığını söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü mensubu, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu, ideolojik anlamda inançlarını büyük oranda yitirdiklerini, sözde Başkale Gücü grubundan 2 teröristin geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olmasının kendisini cesaretlendirdiğini, örgütte moralsizlik, tükenmişlik, çaresizliğin dayanılmaz boyuta ulaştığını, bölücü terör örgütü mensuplarının kaçmak için uygun zaman ve zemini kolladıklarını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156'yı aramalarının kendileri için faydalı olacağını ifade etmiştir. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların, halkın desteğiyle kararlı bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.