AA 02 Nisan 2021 Cuma 18:42 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 18:42

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, halk sağlığını tehlikeye sokacak ürünleri piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince depo ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" hükümlerince tespit edilen saklama şartlarına aykırı ve insan sağlığı açısından tehlike arz edecek şekilde bulundurulan menşei ve üretim tarihi belli olmayan 162 kilogram muhtelif büyükbaş hayvan kemiği, 20 kilogram muhtelif büyükbaş hayvan bağırsağı, 50 kilogram hayvansal iç yağ ve 10 kilogram ciğer nevi sakatat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.