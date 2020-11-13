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Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan 56 yaşındaki koronavirüs hastası otogarda yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ölmez (56), Anamur Otogarı'nda yakalandı. Otogara gelen sağlık ekibi, hazırlıklarını yaparken İsmail Ölmez'e kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 17:48 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:48
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Mersin Şehir Hastanesi’nde test yaptıran İsmail Ölmez, 24 saat zorunlu bekleme süresi olmasına rağmen hastaneden çıkıp, Anamur Otogarı'na geldi. Bir otobüs firmasından bilet almak isteyen Ölmez'in, HES kodundan Covid-19 testinin pozitif olduğu görüldü. Polis ile sağlık ekiplerine haber verildi.

ETRAFINA KİMSE YAKLAŞTIRILMADI

Otogara gelen sağlık ekibi, hazırlıklarını yaparken İsmail Ölmez’e kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Otogar Cami'nde cuma namazı kıldığı da ortaya çıkan ve beraberinde oğlu bulunan İsmail Ölmez, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Otobüs firma yetkilisi Cavit Aslan, "HES kodu girişinde riskli olduğu ortaya çıktı, biz de ilçe sağlık müdürlüğünü bilgilendirdik. Ambulans gelerek, hastamızı hastaneye götürdü" dedi.

EVİNDE KARANTİNAYA ALINACAK

İsmail Ölmez’in 900 TL para cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı öğrenildi.

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