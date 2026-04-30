  Testleri pozitif çıktı! Böcek çiftine zorunlu tedavi
Güncel

Testleri pozitif çıktı! Böcek çiftine zorunlu tedavi

Rüşvet suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu ve gelininin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kokain kullandıkları belirlenen çift, 1 yıl denetimli serbestlik altında kalacak ve zorunlu tedaviye alınacak. Ayrıca 5 yıl düzenli aralıklarla uyuşturucu testi yapılacak.

AKŞAM Gazetesi30 Nisan 2026 Perşembe 08:10
Yolsuzluktan tutuklu CHP'li başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'e 'uyuşturucu kullanmak' suçlamasıyla açılan davada laboratuvar sonuçları çıktı. Kokain kullandıkları belirlenen çift, 1 yıl denetimli serbestlik altında kalacak ve zorunlu tedaviye alınacak. Ayrıca 5 yıl düzenli aralıklarla uyuşturucu testi yapılacak.

Rüşvet suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek hakkındaki uyuşturucu soruşturmasını tamamladı.

Muhittin Böcek

Soruşturma kapsamında çiften alınan örnekler laboratuvarda incelendi; her ikisinin kanında kokain tespit edildi.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu kullanmak' suçlamasıyla kamu davasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. Karara göre şüpheliler 1 yıl denetimli serbestlik altında kalacak ve zorunlu tedaviye alınacak. Ayrıca 5 yıl boyunca düzenli aralıklarla uyuşturucu testi yapılacak. Yükümlülüklere uyulmaz veya tekrar uyuşturucu kullanımı tespit edilirse, erteleme kararı kaldırılacak ve 2 ila 5 yıl hapis istemiyle dava açılacak.

CHP'li Böcek'e çifte tutuklama

Rüşvete "çorbada tuzun bulunsun" kılıfı

Böcek'ten 50-100 milyonluk adaylık rüşveti

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
