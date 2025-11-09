Teşvikiye Camii'nde Bu Kez; TÜGVA'lı Gençler Sabah Namazında Buluştu

Sabahın nurunda saf tutan gençler, namazın ardından hep birlikte dua etti.

Programda, Hz. Ali'nin (r.a.) hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anılarak dualar edildi.

Manevi atmosferin yoğun hissedildiği buluşmada, birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, program sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehrin gençliğiyle aynı kıbleye yönelmek, aynı duaya 'amin' demek; İstanbul'un ruhunu en güzel haliyle hissetmektir.

Gençlerimizin omuz omuza, gönül gönüle olduğu bu tablo, geleceğe dair en büyük umudumuzdur."

Namazın ardından gençlere, camii avlusunda sıcak çorba ikram edildi.

Buluşma, yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.