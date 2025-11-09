İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teşvikiye Camii'nde Bu Kez; TÜGVA'lı Gençler Sabah Namazında Buluştu
Güncel

Teşvikiye Camii'nde Bu Kez; TÜGVA'lı Gençler Sabah Namazında Buluştu

İstanbul'un simge camilerinden Teşvikiye Camii, bu kez bambaşka bir manzaraya ev sahipliği yaptı. TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği öncülüğünde ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla, 39 ilçeden gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

HABER MERKEZİ9 Kasım 2025 Pazar 12:18 - Güncelleme:
Teşvikiye Camii'nde Bu Kez; TÜGVA'lı Gençler Sabah Namazında Buluştu
ABONE OL

Sabahın nurunda saf tutan gençler, namazın ardından hep birlikte dua etti.

Programda, Hz. Ali'nin (r.a.) hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anılarak dualar edildi.

Manevi atmosferin yoğun hissedildiği buluşmada, birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, program sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehrin gençliğiyle aynı kıbleye yönelmek, aynı duaya 'amin' demek; İstanbul'un ruhunu en güzel haliyle hissetmektir.

Gençlerimizin omuz omuza, gönül gönüle olduğu bu tablo, geleceğe dair en büyük umudumuzdur."

Namazın ardından gençlere, camii avlusunda sıcak çorba ikram edildi.

Buluşma, yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

  • Teşvikiye Camii
  • TÜGVA İstanbul
  • Abdullah Özdemir

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.