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Tevfik Göksu açıkladı: İBB'ye ait 1258 araç ortada yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, 'Sayıştay raporuna göre İBB'ye ait 1258 aracın kaydı bulunamadı. Araçların kimlere tahsis edildiği bilinemiyor' dedi.

3 Aralık 2023 Pazar 09:11 - Güncelleme:
Tevfik Göksu açıkladı: İBB'ye ait 1258 araç ortada yok
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"BU 5 YIL İSTANBUL İÇİN FETRET GİBİ OLMUŞTUR"

31 Mart'ta kazanmak istiyor, İstanbul'a yeni bir vizyon oluşturmak için değil, buradan CHP Genel Başkanlığı'na atlamak için. İstanbul'a arkasını dönenlere İstanbul arkasını döner. Şu an İstanbul kentini değil kendini düşünen bir zihniyeti görüyor. Bu 5 yıl İstanbul için fetret gibi olmuştur, geriye gidiş olmuştur. İstanbul tüm rakamlarda geri gitti. Raylı sistem, yeşil alan, sosyal konut, kamulaştırma, her şeyde geri gitti İstanbul. İstanbul'un kaynağı yüzdesi artıyor, ama her şeyde geri gidiyor düşünsenize.

"BU ŞEHRİ DERTLENECEKSİNİZ"

Siz yönettiğiniz şehir ile gönül bağı kurmazsanız olmaz. Bu şehri dertleneceksiniz. Siyasi kariyer için atlama planı olarak görmeyeceksiniz. Şu an İBB'nin belediye başkanı kibriyle aynanın karşına geçiyor yüzyıllık CHP'yi dizayn ettim diyor. Ancak İstanbul 31 Mart'ta cevabı verecek. Allah korusun deprem olduğunda bu şehir hepimizin başına yıkılacak. İnanıyorum ki İstanbullular geleceklerine sahip çıkacak.

"İBB'YE AİT 1258 ARAÇ ORTADA YOK"

Göksu, 'Sayıştay raporuna göre İBB'ye ait 1258 aracın kaydı bulunamadı. Araçların kimlere tahsis edildiği bilinemiyor. Hızray projesi için bakanlıktan aldığım bilgi proje için bakanlığa sadece sunum yapıldığı. Cumhuriyet Halk partisini dizayn eden Ekrem İmamoğlu Cumhuriyetin 100.yılı için İstanbul'a bir eser de mi yapamazdı?' dedi

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