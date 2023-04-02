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Tevfik Göksu, son anketi paylaştı! İşte İstanbul'da son durum

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İstanbul'da yapılan son anket çalışmalarını canlı yayında paylaştı. Tevfik Göksu, 'İstanbul'da Cumhur'un oyu 2 puan önde. İBB Başkanlığı seçimi olursa da 8 puan yukarıda' dedi.

2 Nisan 2023 Pazar 08:01 - Güncelleme:
Tevfik Göksu, son anketi paylaştı! İşte İstanbul'da son durum
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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un tarihinde bu kadar partizanlığın yapıldığı hiçbir dönem olmadığına dikkat çeken Tevfik Göksu canlı yayında şunları söyledi:

Şu anda İstanbul'da her şey partizanlık üzerinden gidiyor. Eğer rozetiniz o ittifakın içerisinde değilse sizin İBB'nin hiçbir imkanından hiçbir projesinden paydaş olarak faydalanma imkanına sahip değilsiniz. Ne dediler; 'Biz İBB'ye personel alırken yüzde 35 CHP'den yüzde 15 İYİ Parti'den yüzde 15'te adını söylemekten korktukları partiden yani HDP'den yani koalisyon ortaklarından alıyoruz.' Bunu söylediler.

Aziz milletimizin 14 Mayıs'ta karar verirken bu iki fragmana iyi bakmaları lazım. Nedir bunlar; Ankara ve İstanbul. Şimdi İstanbul'da vaatler vardı. İyi hatırlayın AK Parti'nin yaptığı metronun 2 katını yapacağını 100 bin konut yapacağını söyledi ama ortada bir şey yok. Bunların hepsini 13 Nisan'da Meclis toplantısında 4 yılın bitiminde tek tek yüzüne bakarak anlatacağım. Bunu canlı yayında milletimiz izleyebilir.

Şimdi cumhurbaşkanı olma sevdasıyla İstanbul'da "mış" gibi durdu. Aday olamadı ama yardımcılığa aday oldu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu 2 belediye başkanını oyalıyor. Sadece oyalıyor. 14 Mayıs'a kadar durumu idare ediyor. Bunu 14 Mayıs'tan sonra hep beraber göreceğiz. Bu iki isimin 2024 yılında aday olmayacağını CHP'li isimler söyledi.

En son yapılan kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı'nın oyundan 2 puan daha fazla. İstanbul'da fark bu. Yani ittifakın içerisinde resmen görünmeyen partinin yani HDP'nin oyunu da eklediğinizde durum tablo bu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyundan ise Cumhur İttifakı'nın oyu yaklaşık olarak 8 puan yukarında.

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