Silivri Belediye Başkanı ve İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, son Meclis oturumunda, onay olmasına rağmen 3 yıldır yapımı tamamlanmayan İETT garajını gündeme getirdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya, "İETT otobüsleri yol üzerinde bekliyor." diyerek elindeki görselleri gösteren Yılmaz'a, CHP'li üyeler tepki gösterdi. CHP'lilerin "Tevfik Göksu yapsın o zaman." ifadelerine "6 ay sonra mı?" cevabını veren Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Silivri'de mezbaha sorunu yaşandığını, İBB'nin 3 yıldır bu sorunu çözemediğini söyledi.

İETT garajı yapılması projesinin de tamamlanmadığını belirten Yılmaz, otobüslerin yol kenarlarına park edildiğini aktardı. Bu sırada CHP sıralarından, "Tevfik Göksu yapsın o zaman" şeklinde söz söylenmesi üzerine Yılmaz, "6 ay sonra mı?" diye cevap verdi.

Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu