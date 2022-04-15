Tevfik Göksu'dan İBB'ye doğal gaz teklifi: Gelin vazgeçin

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.
Devletin vatandaşa sağladığı elektrik ve doğal gazda sübvanse uyguladığını altını çizerek, "Devletimiz evinize gelen elektriği %50, doğal gazı %75 sübvanse ederken, İBB Yönetimi İstanbullulara sattığı doğal gazdan %23 kâr elde ediyor." dedi.
İBB yönetimine seslenen Göksu, vatandaşa yüzde 23 karla satılan doğal gaz satışına yönelik "Alınan o kardan vazgeçin. Getirin mecliste karar alalım." dedi.
İBB'nin söz konusu kardan vazgeçmeyeceğini söyleyen Göksu, karın İBB Başkanı İmamoğlu'nun reklam parası olarak kullanıldığını söyledi.
Göksu'nun konuya ilişkin açıklaması ise şöyle;
Hadi o %23 karı almayın. Getirin meclise karar alalım. Yapamazlar çünkü o kârı İBB Başkanın reklam parası olarak kullanıyorlar.
İşte Tevfik Göksu'nun o açıklamaları;