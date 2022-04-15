İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2022 Cumartesi / 15 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tevfik Göksu'dan İBB'ye doğal gaz teklifi: Gelin vazgeçin
Güncel

Tevfik Göksu'dan İBB'ye doğal gaz teklifi: Gelin vazgeçin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, devletin vatandaşa elektriği yüzde 50, doğal gazı ise yüzde 75 sübvanse ettiğinin altını çizerek, İBB'ye seslendi. Göksu, 'İBB Yönetimi İstanbullulara sattığı doğal gazdan %23 kâr elde ediyor. Alınan o kardan vazgeçin.' dedi.

15 Nisan 2022 Cuma 23:55 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 00:04
ABONE OL

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devletin vatandaşa sağladığı elektrik ve doğal gazda sübvanse uyguladığını altını çizerek, "Devletimiz evinize gelen elektriği %50, doğal gazı %75 sübvanse ederken, İBB Yönetimi İstanbullulara sattığı doğal gazdan %23 kâr elde ediyor." dedi.

İBB yönetimine seslenen Göksu, vatandaşa yüzde 23 karla satılan doğal gaz satışına yönelik "Alınan o kardan vazgeçin. Getirin mecliste karar alalım." dedi.

İBB'nin söz konusu kardan vazgeçmeyeceğini söyleyen Göksu, karın İBB Başkanı İmamoğlu'nun reklam parası olarak kullanıldığını söyledi.

Göksu'nun konuya ilişkin açıklaması ise şöyle;

Hadi o %23 karı almayın. Getirin meclise karar alalım. Yapamazlar çünkü o kârı İBB Başkanın reklam parası olarak kullanıyorlar.

İşte Tevfik Göksu'nun o açıklamaları;

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.