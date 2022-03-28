Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: İstanbul nimet nimet

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun günlük 12 bin TL yakıt masrafı yaparak gemiyi kendine 'makam aracı' olarak tahsis etmesine tepki gösterdi.

"TRAFİK SORUNUNU BELEDİYENİN GEMİSİYLE ÇÖZMÜŞ"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İstanbullular bozuk otobüsleri itip, trafikte çile çekerken, Rumeli Hisarı'nda kendine köşk yaptıran CHP'li İBB Başkanı, trafik sorununu da belediyenin gemisini kendine tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin TL... Dediği gibi: "İstanbul nimet nimet" açıklamasında bulundu.

"DENETİM TEKNESİNİ ŞAHSINA NASIL TAHSİS EDER?"

İBB Meclis Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, İklim Değişikliği ile Mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kabahasanoğlu açıklamasında, "Deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için var olan çevre denetim teknesinin İBB başkanı tarafından kendi şahsına tahsis nasıl eder? Tam bir skandal! Çevrenin kirlenmesi anlık bir durumdur. Oysa o kirliliği temizlemek en basit haliyle aylar hatta yıllar alabilir. İşte müsilaj ortaya çıktığında bunu gördük. İBB, çevrenin korunması için çok önemli görevleri icra etmesi gerekiyor. İstanbul'un konumu ve önemi dikkate alındığında özellikle turizm açısından İBB'nin çevre konusunda çok önemli görevler icra etmesi gerekir. Ayrıca İklim Değişikliği ile Mücadele konusunun ülkemizin en öncelikli gündemlerinden bir tanesi olduğu bu dönemde İBB'nin kapasitesini yükseltmesi gerekirken elindeki imkanları şahsi amaçlar için tahsis etmesi kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

"VATANDAŞ KUYRUKLARDA KAYBOLDU"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Çoşar yaptığı açıklamada, "Halk İETT, metro, metrobüs kuyruklarında kaybolurken, İBB'nin temizlik gemisi Çevre 1'i kendisine tahsis eden CHP'li İBB Başkanı, göreve geldiğinden bu yana gemiyi 256 kez kullanmış. Tüm bu kullanımların maliyeti 1milyon 612bin 800liraya ulaşmış. İstanbul nimet?" ifadelerine yer verdi.