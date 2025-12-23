İSTANBUL 13°C / 7°C
  Texas açıklarında hava faciası! Meksika uçağı düştü: 5 kişi öldü
Güncel

Texas açıklarında hava faciası! Meksika uçağı düştü: 5 kişi öldü

ABD'nin Texas eyaleti açıklarında denize düşen Meksika Donanmasına ait küçük uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Aralık 2025 Salı 09:56
Texas açıklarında hava faciası! Meksika uçağı düştü: 5 kişi öldü
Meksika Donanmasına ait küçük uçağın, ABD'nin Texas eyaleti açıklarına düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Donanmadan yapılan açıklamada, uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü teyit edildi.

Uçağın 4 donanma subayı ve 4 sivili taşıdığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kurtulduğu, bir kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, düşen uçağın "özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydedilerek, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığı aktarıldı.

Kurtarma operasyonlarının, uçağı okyanusta bulan ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, Meksika'nın Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla yerel yetkililerle iletişime geçilerek, kurbanların ailelerine destek sağlandığı kaydedildi.

  • Texas
  • Meksika Donanması

