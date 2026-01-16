“Teyze korkudan titriyordu”... WhatsApp ele verdi, 700 bin liralık vurgun önlendi

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen yaşlı kadını, kuyumcu çalışanının dikkati kurtardı. Başka bir kuyumcuda 113 bin TL'sini kaptıran talihsiz kadının, elindeki 630 bin lira değerindeki altını da bozdurup göndermesini engelleyen esnaf Uğur Turgut, "WhatsApp profilindeki amblemi görünce durumu anladık, teyze korkudan titriyordu" dedi.

"WHATSAPP PROFİLİNDEKİ AMBLEM ELE VERDİ"

Olayın yaşandığı kuyumcuda çalışan ve dolandırıcılığı fark eden Uğur Turgut, "Teyze altınlarını bozdurup parayı göndermek için bize geldiğinde, WhatsApp üzerinden kendisine bir IBAN bilgisi atıldığını gördük. İşlem yapacakken arkadaşımızın gözüne WhatsApp profilindeki Asayiş Şube Müdürlüğü amblemi takıldı; durumu oradan anladık" ifadelerini kullandı.

"KORKUDAN TİTRİYORDU, TANE TANE ANLATTIK"

Dolandırıcıların vatandaşlar üzerindeki korku politikasını nasıl yürüttüğünü belirten Turgut, "Teyze başta ne yapacağını bilemedi, korkudan titriyordu. Onu hemen oturttuk ve polis ekiplerine haber verdik. Ona devletin hiçbir kurumunun, polisin veya asayişin vatandaştan IBAN ile para istemeyeceğini tane tane anlattık. Ekipler gelince teyze de dolandırılmak üzere olduğunu nihayet fark etti" dedi.

700 BİN LİRALIK KAYIP KAPIDAN DÖNDÜ

Yaşlı kadının kendilerine gelmeden önce başka bir kuyumcuda işlem yaptığını belirten esnaf Turgut, "Öğrendik ki bu teyzemiz bize gelmeden önce başka bir kuyumcuya daha gitmiş. Ne yazık ki oradaki esnaf durumu fark etmemiş ve teyze hesabındaki 113 bin lirayı dolandırıcılara çoktan göndermiş. Eğer biz de fark etmeseydik, çok daha büyük bir meblağ gidecekti. Yaklaşık 110-120 gram ağırlığında, içinde bileziklerin ve gram altınların olduğu toplamda 700 bin liraya yakın bir altını bozdurmak üzereydi" şeklinde konuştu.

"BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI"

Bu tür vakalarla sık sık karşılaştıklarını vurgulayan Uğur Turgut, benzer bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Yaklaşık iki ay önce başka bir teyzemiz daha aynı şekilde gelmişti. Kadıncağızın el ayağı titriyordu; 'Bak teyze bu bir dolandırıcılık olabilir, emin misin?' diye ısrar etmemize rağmen bizi dinlemedi ve önüne geçemedik. Maalesef birkaç gün sonra gelip dolandırıldığını ağlayarak anlattı. Ancak dünkü olayda teyzemizi ikna etmeyi başardık."

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 110 bin 500 TL'ye bloke konulurken, bozdurulmaktan kurtarılan altınlar sahibine teslim edildi. Altınların bozdurulmaya çalışıldığı anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.