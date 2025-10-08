İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Tezek birikintisinin altında mühimmat: Jandarmadan nokta operasyon

Muş'ta jandarma ekipleri, bir evin bahçesindeki tezek birikintisinin altına gömülmüş silah ve mühimmat buldu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
Tezek birikintisinin altında mühimmat: Jandarmadan nokta operasyon
Muş'ta jandarma ekiplerince tezek birikintisinin altına gömülmüş silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'nın evinin bahçesindeki tezek birikintisinin altında silah ve mühimmat sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tezek birikintisinin altında ve şüphelinin aracında yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve çeşitli silahlara ait 381 fişek ele geçirdi.

S.A. gözaltına alındı.

