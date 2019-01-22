Tezsiz yüksek lisans başvuru şartları Anadolu Üniversitesi AÖF 2019 yılı yüksek yüksek lisans harç ücretleri

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru işlemi ve şartları merak konusu oldu. İnternet üzerinden 2019 yılı Yüksek lisans başvuruları nasıl yapılıyor? Anadolu Üniversitesi tezsiz yüksek lisans 2019 harç ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi yüksek lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları başvuruları yarın sona eriyor. Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru sonuçları, üniversitenin internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için alınan yüksek lisans başvuruları, Anadolu Üniversitesi internet sitesi basvuruyld.anadolu.edu.tr üzerinden başvurular 2-23 Ocak tarihleri arasında yapılıcak.



Adaylar Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kapsamında toplam üç enstitü bünyesinde yer alan toplam 18 programdan birine başvurabiliyor. 2-23 Ocak tarihleri arasında basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecek programlar için yabancı dil ve ALES puanı aranmıyor. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için bir lisans programından mezun olmak ve lisans not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.00 veya yüzlük sistemde en az 50 olması yeterli görülüyor.



"Dünyada lisansüstü eğitime büyük ilgi var"



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı konuyla ilgili olarak “Dünyada lisansüstü eğitime büyük bir ilgi var. Ülkemizde de bazı meslek gruplarında lisansüstü eğitimin önemi ortaya çıkıyor, mecburi hale geliyor. Tabi dünyanın en büyük üniversitelerin biri olan Anadolu Üniversitesi de açık ve uzaktan öğrenme alanında öncü konumunda. Bu noktadaki deneyimlerimizi lisansüstü eğitimde de devreye koyacağız. Açık ve uzaktan öğrenime ilgi duyan her öğrenci adayımıza her ilde bulunan Açıköğretim bürolarımız aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



Başvurular Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden alınacak. Adayların istenen belgeleri ve formları sisteme yükleyerek online başvuru yapmaları yeterli olacak. Anadolu Üniversitesi öğrenci alımı duyurusu ve kontenjanlar için ayrıntıları bu haberimizde inceleyebilirsiniz.



"Bu öğrenciler için çok büyük bir avantaj"



Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yüksek Lisans programlarının Bahar dönemi başvurularının 23 Ocak tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı. 8 farklı bölümde 5’i yabancı olmak üzere 50 kontenjan olduğunu dile getiren Rektör Gündoğan, yenilikle birlikte öğrencilere büyük kolaylık sağlandığını ifade etti. Rektör Gündoğan, “Lisans programlarından mezun olan öğrenciler, öğrenimlerine Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla devam edebiliyorlar.

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER NELER OLACAK?



1- “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç),



2- Kayıt yaptırılan programın eğitim dilinde “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç), (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans/doktora programları için tüm adaylar en az 60, bilim alanı yabancı dil olan programlar için tüm adaylar en az 80 ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıracak T.C. uyruklu adaylar için ise en az 55 veya eşdeğeri puan alındığını gösteren)*,



3- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik

programına başvuran adaylar ise lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için

lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]**,





4- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik

programına başvuranlar için lisans ve/veya yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya

yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri )***,



5- Altı adet vesikalık fotoğraf,



6- T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),



7- Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),



8- Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi

ESKİ HABERLER

Türkiye’nin değişik illerinde toplam 30 farklı büromuzda gerçekleştirdik. Bu gerçekten öğrenciler için çok önemli bir avantaj. Çünkü öğrenci, sınav gözetimli olduğu için yaşadığı yerden üniversitenin bulunduğu şehre gelmek zorunda kalıyordu. Örneğin daha önce Kars’taki ya da Edirne’deki bir öğrencimiz sınav için Eskişehir’e geliyordu. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de yine bir ilke imza attı. 81 ilde bürosunun olmasının avantajını kullanarak bunu öğrencilerin lehine çevirdi. Öğrencilerimize bu dönemki ilk uygulamayla 30 farklı büromuzda gözetimli sınavı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde var olan 8 programımızı İnşallah artıracağız. Daha fazla yüksek lisans programı açacağız” dedi.





"Yüksek lisans programını öğrencinin ayağına götürmüş olduk"



Öğrencilerin talebine göre sınavın yapılacağı illerin sayısında artış olabileceğinin de altını çizen Rektör Naci Gündoğan, “Bir de öğrenci yoğunluğuna göre bu illerin sayısı artabilir. Yani sınavı, daha farklı illerde de öğrencimiz olursa 81 ilde de yapabiliriz. Aynı şekilde yurt dışındaki öğrencilerimize de yurt dışı bürolarımızda sınav yapacağız. Örneğin Azerbeycan’daki öğrencimiz final sınavına Bakü’deki büromuzda girecek. Batı Avrupa’daki öğrencimiz, Almanya - Köln’deki büromuzda girecek. Balkanlar’daki öğrencimiz de Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan’daki bürolarımızda girecekler. Aslında şu oldu; yüksek lisans programını öğrencinin ayağına götürmüş olduk.

Hangi şehirde yaşıyorsa, bulunduğu yerdeki büromuzdan kaydını yaptıracak. Öğrenci yoğunluğumuza göre belirlediğimiz illerde işlemlerini yapacak. Zaten Eskişehir’de yapılıyordu, yapılmaya devam edecek. Bu yönüyle ben Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler için bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerin uzaktan eğitim programlarında öğrenci, üniversitesinin olduğu şehre gitmek zorunda kalıyordu. Ama biz ilk defa öğrencinin bulunduğu şehirde sınav yapacağız. Hatta yurt dışındaki öğrencilerimiz de gözetimli sınavlarını bulundukları yerlerde gerçekleştirecek. Öğrenciler için çok büyük bir kolaylık. Öğrenci yol masrafı, konaklama masrafı yapmayacak. Masrafların ötesinde bir de mesaisini harcamayacak. Özellikle hafta sonunda oluyor bu sınavlar. Yani hafta sonu günlerini bulunduğu şehirde geçirecek, gidecek ve Açıköğretim bürosunda sınavına girecek. Öğrencilerimiz bununla ilgili geniş bilgiyi internet sitemizdeki ‘sıkça sorulan sorular’ kısmında da takip edebilirler. İnşallah önümüzdeki yıllarda şu anki 8 programdan çok daha fazla programda tezsiz yüksek lisans hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.



LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, "Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde değiştirildi.



Değişiklikle mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih olarak belirlendi.



Yönetmelik değişikliğiyle tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den (Ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren '1 ile 60 arasında' sayısal değer) az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşacak.





Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, "Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde değiştirildi.



Yönetmelik değişikliği ile sanatta yeterlik programlarında ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilecek.