THK: İHA pilotu eğitimlerimiz devam ediyor

AA 16 Ocak 2022 Pazar 11:11 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 11:11

Kaya, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce kayyum heyeti olarak THK'nin yönetimine geldiklerini hatırlattı.

Geçen yılın kurum açısından toparlanmayla geçtiğini, havacılıkta kullanılacak alet ve edevatın mercek altına alınarak tamir edildiğini vurgulayan Kaya, THK'nin sadece genel merkezden ibaret olmadığını, 5 havacılık okulu, 5 de havacılık merkezi bulunduğunu söyledi. Kaya, bu merkezlerde aktif olarak gençlere model uçak, planör, paraşüt, yelken kanat ve diğer hafif hava aracı branşlarında eğitim verildiğini bildirdi.

THK'nin temel görevinin gençlere havacılığı sevdirmek olduğuna işaret eden Kaya, havacılığı ilkokuldan başlayarak, ileri seviyede yapılabilir hale getirmek istediklerini anlattı.

Kaya, bu hedefi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan şube başkanlıklarıyla gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunun için de şubelerimizin ve bizim kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bu amaçla havacılığa gönül vermiş gençlerimizi, bu alanda faaliyette bulunanları ve destek vermek isteyen herkesi şubelerimizde bizimle birlikte gönüllü olarak çalışmaya davet ediyoruz. Böylece THK, sportif havacılığı aslolan seviyesine götürecektir. Bu yıl Kovid-19 salgınından da sıyrılarak sportif havacılık alanında etkinliklerimizi artıracağız."

THK'nin gelir kaybı nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Kaya, gelecek yıllarda halkın desteği ve sponsorluklarla bu sorunları aşacaklarını, Türk gençlerine sportif havacılıkta hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kaya, bu yıl sportif havacılık faaliyetlerinin bazılarının ücrete tabi bazılarının da yine ücretsiz olarak verilmeye devam edileceğini belirterek, "Başarılı ve THK'nin aktif çalışmalarına katkı veren gençlere ücretsiz hizmete devam edeceğiz. Belki il ve ilçelerimizdeki kurslara, sponsorluklarla da katılım sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

- "YAKINDA BALON PİLOTU YETİŞTİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Kapadokya bölgesinde Balon Okulu kurdukları bilgisini veren Kaya, "THK bünyesinde kurulan bu okulda, balon pilotu yetiştireceğiz. Okulumuz yakında hizmet vermeye başlayacak. THK Üniversitesi bünyesinde de insansız hava aracı (İHA) pilotu eğitimlerimiz devam ediyor. İHA0, İHA1 ve İHA2 eğitimlerimiz gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, İzmir'in Selçuk ilçesinde Paraşüt, Eskişehir'in İnönü ilçesinde Model Uçak, Hafif Hava Araçları ve Planör okullarının bulunduğunu hatırlatarak, bu okullar tarafından gençlere verilen sportif havacılık faaliyetlerinin artırılmasını ve Türkiye'de bilinir hale gelmesini istediklerini kaydetti.

Ankara-Etimesgut'ta, Eskişehir-İnönü'de, İzmir-Selçuk'ta, Antalya-Karain'de ve Erzincan'da bulunan havacılık merkezlerini, sportif havacılık kurslarına açmak istediklerini vurgulayan Kaya, buraları havacılıkla iç içe kullanmak istediklerini bildirdi.