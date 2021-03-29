THK Kastamonu Şube Başkanı Tahir Altıkulaçoğlu koronavirüse yenildi

AA 29 Mart 2021 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:34

THK Kastamonu Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Altıkulaçoğlu'nun Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Cenaze bugün öğle namazını müteakip Devrekani Vakıf Mezarlığındaki aile kabristanlığında, koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verilecektir. Cenaze namazı Nasrullah Camisi'nde kılınacaktır. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.