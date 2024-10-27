İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2024 Pazar / 24 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THK'dan gökyüzünde destek mesajı: Milli gururumuz TUSAŞ!
Güncel

THK'dan gökyüzünde destek mesajı: Milli gururumuz TUSAŞ!

Türk Hava Kurumu (THK) paramotor ekibi, 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde TUSAŞ'a destek amacıyla özel bir gösteri gerçekleştirdi. Ekip, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteriyle beraber 'Milli gururumuz TUSAŞ' yazılı pankartı gökyüzünde dalgalandırdı.

AA27 Ekim 2024 Pazar 10:10 - Güncelleme:
THK'dan gökyüzünde destek mesajı: Milli gururumuz TUSAŞ!
ABONE OL

İlçede düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında gösteri yapan THK ekibi, terör saldırısının yapıldığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) destek için motorlu yamaç paraşütüyle uçtu.

Ekip, Türk bayrağı, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yanı sıra "Milli Gururumuz TUSAŞ" yazılı pankartı gökyüzünde taşıdı.

Uçuşu sahilden izleyen vatandaşlar ekibe alkışlarla destek verdi.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, hain terör saldırısını kınadı ve TUSAŞ'ın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yurtnaç, Türk Hava Kurumu olarak Türkiye'nin havacılık sektörüne her alanda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

THK'nin TUSAŞ ile iş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Yurtnaç, "TUSAŞ ile birlikte havacılık sanayisinde yer alan tüm kurumlara destek sağlamak bizim öncelikli görevimizdir." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.