THK'nin model uçakları havacılığa merakı artırıyor

Kurulduğu 1925 yılından bu yana ülkenin sivil havacılık tarihine önemli katkılar sunan THK, 100'üncü yaşında açtığı kurslarla, geleceğin pilot ve mühendis adayı çocuklara ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

THK Sinop Şubesi tarafından açılan model uçak kursuna katılan ortaokul öğrencileri, burada sivil havacılık konusunda bilgiler edinerek, model Ata, Kırlangıç ve Flamingo uçaklarının yapımını öğreniyor.

Kurslarda ayrıca öğrencilere THK yetkililerince THK'nin misyonu ve hedefleri anlatılıyor.

THK Sinop Şubesi Başkanı Atilla Tezin, AA muhabirine, 100'üncü yaşını kutlayan THK'nin Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Önemli misyonlarından birinin de sivil havacılığı insanlara sevdirmek olan THK'nin 100'üncü yılda buna yönelik faaliyetlerine ağırlık verdiğini anlatan Tezin, Sinop'ta da düzenledikleri farklı etkinliklerle THK'yi öğrencilerle bir araya getirme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Bu etkinlikler içinde maket uçak kursunun ön plana çıktığını aktaran Tezin, kursa katılan öğrencilerden çok güzel dönüşler aldıklarını vurguladı.

Tezin, sivil havacılığın küçük yaşlardaki çocuklara sevdirilmesi faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"THK bilindiği gibi 100'üncü yaşını kutlamakta. Bu sebeple biz de çeşitli etkinlikler yapmaya karar verdik. İlk etapta satranç ve kompozisyon yarışmaları düzenledik. Başka ne yapabiliriz derken THK'nin kuruluş amaçlarından biri sivil havacılığı insanlara sevdirmek olduğundan maket uçak kursu açmaya karar verdik. Kursumuzu açtık, 10 öğrenciyle devam ediyor. Biz buradan bir pilot yetiştirebilirsek bizim için ne mutlu. Çocuklar burada hem pilotluğu seviyor hem de uçaklar üzerindeki aerodinamiği öğreniyorlar. Bu sebeple gölde bir damlamız varsa ne mutlu bize."

- "ÇOCUKLARIMIZ ÇOK HEVESLİ"

Kurs öğreticisi Selvinaz Yahşi ise üç haftadır devam eden kursa çocukların severek geldiğini söyledi.

Üç uçak modeli üzerinde verilen eğitimlerin çocukların sivil havacılık konusundaki bilgi ve birikimlerine önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirten Yahşi, "Yaklaşık 10 öğrencimizle kursumuza başladık ve devam ediyor. Çocuklarımızın hepsi çok hevesli ve çok merak ederek geliyorlar. Bıraksak akşama kadar burada kalacaklar ama haftada iki saat yapıyoruz. Kafaları önde başka hiçbir şeyle ilgilenmeden işlerini yapıyorlar büyük bir merakla. Ben de ara sıra yardımcı oluyorum. Zaten önlerindeki krokilerde her şey belli. Çocuklarımız da zeki ve çalışkanlar." ifadelerini kullandı.

- "PİLOT OLMAYI İSTERİM"

Kursa katılan ortaokul 7. sınıf öğrencisi İnci Kaya, havacılığa ilgisi nedeniyle kursa katıldığını belirtti.

Kursta kendilerine ilk olarak Ata uçağı modelinin yapımıyla ilgili eğitimler verildiğini anlatan Kaya, "Buraya gelmeden önce uçaklara karşı bir ilgim vardı. Burada da uçak modelleriyle tanışma fırsatımız oldu. İleriye dönük ne olur bilmem ama o bölümü kazanırsam pilot olmayı isterim. Uçağı düzenleyen, kodlayan kişi de olabilirim. Bunlara ilgi duyuyorum." dedi.