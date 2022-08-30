Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı! Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?

Kripto para borsası 'Thodex' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kayıplara karışan firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı. Son dakika haberinin ardından Thodex mağdurları paralarını geri alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcıları dolandırdıktan sonra 150 Milyon dolar ile kaçtığı ortaya çıkmıştı. Peki Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in, Arnavutluk'ta yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak kırmızı bültenle aranan, 'Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Vlora'da yakalandığını iletti.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.

Thodex vurgununda Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

THODEX MAĞDURLARI PARALARINI GERI ALABILECEK MI?

Thodex davasındaki yargılama sürecine müdahil olan yatırımcıların parasını geri alıp alamayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, şikayette bulunmayan mağdurların da bir an önce dosyaya müdahil olmaları gerekiyor. Mağdurlar, alanında uzman bir avukat aracılığı ile suç duyurusunda bulunarak süreci başlatılabilirler.

Sürecin ilerleyişine göre davanın seyri şekillenecek.

FARUK FATIH ÖZER KIMDIR?

Faruk Fatih Özer, nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük dolandırıcısı olarak tarihe geçmiştir.

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar dolar değil, 150 Milyon dolar ile kaçtığı anlaşılmıştır.

2021'de Interpol tarafından Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.