Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bazı mağdurlar da reklamını yaparak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 17 kişi hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Savcılığın takipsizlik kararında bir kısım mağdurun avukatlarının yaptığı suç duyurusuna yer verildi.

Buna göre, Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel'in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı.

Suç duyurusunda, yine ekonomist Ercan Öz'ün Thodex'e destek vermesinin de birçok kişinin bu firmaya yatırım yapmasına neden olduğu ifade edildi.

- "THODEX'LE HERHANGİ BİR İLLİYET BAĞLARI BULUNAMADI"

Takipsizlik kararında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, ünlü olarak tabir edilen kişilerin Thodex isimli kripto para borsası, kurucusu ve yöneticileriyle ilgili irtibat, bağlantı ve suç unsuru teşkil eden eylemlerinin araştırılmasının istendiği anlatıldı.

Kararda, emniyetten gelen cevap yazısına değinildi. Emniyetin yazısında, "Gönderilen ihbar dilekçesine istinaden Thodex isimli soruşturmanın yürütüldüğü dosyanın incelenmesinde gerek yakalanan şüphelilerin ifadeleri gerek zanlıların banka hesapları gerekse ünlü diye tabir edilen kişilerin Thodex isimli firmayla bağlantıları kontrol edildiğinde Thodex isimli yapı ve örgütle herhangi bir illiyet bağlarının olmadığı anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer aldı.

Emniyetin yazasında, belirtilen kişilerin firmanın reklamını yapmalarının tek başına suça iştirak etmelerine yönelik bir delil olmadığı belirtilerek, kamuoyunca bilinen popülaritesi yüksek insanların birçok firmanın reklamında oynadığı, bu firmaların sonradan insanları dolandıracağını bilme ihtimallerinin bulunmadığı kaydedildi.

Yazıda, bu gerekçelerle adı geçen kişilerin suça konu olay ve bahse konu örgütle herhangi bir bağının bulunmadığı vurgulandı.

- REKLAMDA OYNAMAK TEK BAŞINA SUÇ DEĞİL

Takipsizlik kararında, MASAK'tan gelen rapora göre de ismi geçen kişiler hakkında atılı suça iştirak ettiklerine dair herhangi bir eylemlerinin yer almadığı bilgisine yer verildi.

Hakkında iddianame düzenlenen Thodex platformunun kurucusu ve yöneticilerinin gerçekleştirdikleri mağdurların zararlarına yönelik eylemlerin sadece platforma erişim yetkisi olan kişilerce binilebileceğine dikkati çekilen kararda, haklarında suç duyurusu bulunan ünlülerin zaman zaman birçok reklam filminde de oynadıkları anlatıldı.

Kararda, adı geçen kişilerin, Thodex'in reklam filminde oynamalarının dışında başka bir bağlarının olmadığı vurgulanarak, bu kişilerin firmanın reklam filminde yer almaları şeklindeki eylemlerinin tek başına suç unsuru niteliğinde olmadığı belirtildi.

Kararda, bu gerekçelerle 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirildi.