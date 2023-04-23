Thodex'in kurucusu Faruk Özer tutuklandı

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Özer, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri sırasında dolandırıcı olmadığını savunan ve susma hakkını kullanan Özer'in mahkemede ifade vereceği öğrenildi.
Özer'in kendisinde para olmadığını ve elindeki paraları da sahiplerine dağıttığını söylediği belirtildi.
Faruk Fatih Özer ile birlikte getirilen dizüstü bilgisayar, 9 telefon, sim kart, flash bellek ile not defteri üzerindeki incelemeler sürüyor.
Adliyede savcılığa çıkarılan Özer, "Örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.
Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.
Söz konusu karar üzerine Özer, 20 Nisan Perşembe günü uçakla İstanbul'a getirilmişti.