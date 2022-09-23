İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2022 Cuma / 27 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4162
  • EURO
    17,8977
  • ALTIN
    974.019
  • BIST100
    3283.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Thodex'in kurucusu Özer'in hakkındaki kırmızı bülten kararı devam ediyor
Güncel

Thodex'in kurucusu Özer'in hakkındaki kırmızı bülten kararı devam ediyor

Kripto para borsası ‘Thodex' davası çerçevesinde yurt dışında tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmetti.

IHA23 Eylül 2022 Cuma 17:23 - Güncelleme:
ABONE OL

6'sı tutuklu 21 sanığın yargılandığı dava, Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kararda, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına ve infazının beklenmesine karar verildi. Dava, 16 Aralık 2022 tarihine ertelendi.

Thodex'in sahibi Özer Arnavutluk'ta yakalanmış, Türkiye tarafından iadesi istenmişti.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

  • Kripto para borsası
  • Thodex
  • Faruk Fatih Özer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.