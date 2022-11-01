İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2022 Salı / 7 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6251
  • EURO
    18,5217
  • ALTIN
    990.777
  • BIST100
    4071.58
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması ertelendi
Güncel

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması ertelendi

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi.

AA1 Kasım 2022 Salı 13:38 - Güncelleme:
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması ertelendi
ABONE OL

Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.

Savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.

Savunma tarafının avukatının 21 Ekim'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.

- 30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

  • Thodex
  • Faruk Fatih Özer
  • kripto para borsası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.