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Thor filminin konusu ne? Thor filminin oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Thor filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Thor filminin konusu ne? Thor filminin oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins ve Stellan Skarsgård'ın olduğu Thor filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. 2011 yapımı olan Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Thor filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Thor filminin konusu ne? Thor filminin oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Thor filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Thor, Marvel Comics tarafından yayımlanan aynı adlı çizgi roman karakteri ve onun kaynağı olan mitolojik yıldırım tanrısı'na dayanan 2011 ABD süper kahraman filmi ve Marvel Sinematik Evreni tarafından yayınlanan dördüncü filmidir. Thor filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 

 
THOR FİLMİNİN KONUSU NE? 
Thor , yalnız bir adamın destansı yolculuğunun, tahtın veliahtı hırçın bir prensken, tahta geçme hakkını kazanan bir süper kahramanın öyküsünü epik bir kurguyla anlatıyor... Öykünün odak noktasında, düşüncesiz tavırları yüzünden antik bir savaşı tekrar alevlendiren güçlü ve kibirli savaşçı Thor var. Dünya’ya sürgün edilen Thor, dünyada insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Ait olduğu dünyanın en tehlikeli kötü adamı, karanlık istila güçlerini Dünya’yı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor, gerçek kimliğini ortaya koymak için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.
 

 

THOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
.2011 yapımı olan Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Thor filminin oyuncu kadrosunda; Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård isimler yer alıyor. 
 

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