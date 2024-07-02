THY, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş ettiğini duyurdu

Boeing'den yapılan açıklamaya göre, yeni sipariş ile birlikte THY, kargo kaldırma kapasitesine 408 metrik ton eklemiş olacak.

THY'nin bu ek 777 kargo uçağı alımı, e-ticaretin hızla büyümesi ve dünya genelinde verimli ve güvenilir taşımacılık ihtiyacı nedeniyle artan kargo hizmetleri talebini karşılamasına yardımcı olacak. Yeni kargo uçakları, THY'nin kargo operasyonlarını optimize etmesini, maliyetleri düşürmesini ve teslimatlarını dünya çapında tüm varış noktalarına zamanında ulaştırmasını sağlayacak.