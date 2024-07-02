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Güncel

THY, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş ettiğini duyurdu

Boeing, Türk Hava Yolları'nın (THY) küresel hava kargo pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek olan dört 777 kargo uçağı siparişini duyurdu.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:46 - Güncelleme:
THY, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş ettiğini duyurdu
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Boeing'den yapılan açıklamaya göre, yeni sipariş ile birlikte THY, kargo kaldırma kapasitesine 408 metrik ton eklemiş olacak.

THY'nin bu ek 777 kargo uçağı alımı, e-ticaretin hızla büyümesi ve dünya genelinde verimli ve güvenilir taşımacılık ihtiyacı nedeniyle artan kargo hizmetleri talebini karşılamasına yardımcı olacak. Yeni kargo uçakları, THY'nin kargo operasyonlarını optimize etmesini, maliyetleri düşürmesini ve teslimatlarını dünya çapında tüm varış noktalarına zamanında ulaştırmasını sağlayacak.

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