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THY, 6'ncı kıtada uçuşlara başladı

Dünyanın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın (THY) 6'ncı kıtada olan Avustralya'ya uçuşlara başladı. İlk uçuş nedeniyle Melbourne Havalimanı'nda bir tören düzenledi.

DHA2 Mart 2024 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
THY, 6'ncı kıtada uçuşlara başladı
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THY'nin Avustralya kıtasındaki ilk nokta olarak Melbourne şehrini uçuş ağına ekledi. Havayolu şirketi bu kıtaya gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı- Singapur Changi Havalimanı- Melbourne Havalimanı olarak icra edecek. THY, 346'ncı uçuş noktası olan Melbourne seferiyle buraya sefer gerçekleştiren tek Avrupalı havayolu şirketi oldu. Yolcular, 19 Ocak-15 Nisan 2024 tarihleri aralığında satın alacakları biletlerle 1 Mart-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'dan Melbourne'e 1199 USD'den, Melbourne'den İstanbul'a ise 999 USD'den seyahat edebilecek.

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