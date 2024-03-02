THY, 6'ncı kıtada uçuşlara başladı

THY'nin Avustralya kıtasındaki ilk nokta olarak Melbourne şehrini uçuş ağına ekledi. Havayolu şirketi bu kıtaya gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı- Singapur Changi Havalimanı- Melbourne Havalimanı olarak icra edecek. THY, 346'ncı uçuş noktası olan Melbourne seferiyle buraya sefer gerçekleştiren tek Avrupalı havayolu şirketi oldu. Yolcular, 19 Ocak-15 Nisan 2024 tarihleri aralığında satın alacakları biletlerle 1 Mart-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'dan Melbourne'e 1199 USD'den, Melbourne'den İstanbul'a ise 999 USD'den seyahat edebilecek.