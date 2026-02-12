THY ''93 yıllık emeğin sembolü'' diyerek tanıttı: 500'üncü uçak ile görsel şölen

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe, İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen, Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin yöneticileri, şirketin eski üst düzey yöneticileri, çalışanları, THY'den emekli olanlar ile havacılık sektöründen önde gelen isimlerin yanı sıra Türkiye'nin 81 ilinden gelen şehit çocukları ve THY'nin hafızalara kazınan Iğdır reklam filminin oyuncuları katıldı.

Etkinlikte, C-LHH tescilli Airbus A350 tipi uçağın tanıtım videosu gösterildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, etkinlikte yaptığı konuşmada, 500'üncü uçağın THY için yalnızca filoya katılan yeni bir uçak olmadığını, 93 yıllık bir emeğin, kararlılığın ve ortak aklın simgesi olduğunu söyledi.

Bolat, 2003 yılında 65 uçakla başladıkları zirve yolculuğunda bugün 500'ü aşkın uçakla 6 kıtada 356 destinasyona ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan 12 yıl önce çektiğimiz 'Hayal Edince' reklam filminde çıktığımız yolculukta, 500'üncü uçak bir hayaldi. Bugün o hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmek, Türk Hava Yolları ailesi için ayrı bir anlam taşıyor. 500'üncü uçağımızı bir durak değil, 'ikinci 500' döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. 2036 yılında 1000 uçaklık filoya ulaşma hedefimiz doğrultusunda, ülkemizi küresel havacılığın merkezlerinden biri haline getirme kararlılığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bolat, THY'nin 200, 300, 400 ve 500'üncü uçaklarının geldiği günlerde doğan çalışanların çocuklarını, şirketin reklam yüzü oyuncularını, Hayal Edince Iğdır reklam filmi oyuncularını, protokol üyelerini ile THY yöneticilerini sahneye çağırarak fotoğraf çektirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇERİSİNDE THY'NİN İLK HEDEFİ 1000 UÇAK OLACAK"

Buradaki etkinliğin ardından tanıtımı yapılan "TK 500" sefer sayılı uçak, İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak bir uçuş gerçekleştirdi.

Bolat, uçuş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

500'üncü uçağın THY ve Türkiye için önemine ilişkin soru üzerine Bolat, THY'nin ulaştığı mevcut filo büyüklüğünün geçmişte hayal dahi edilemeyecek bir noktada olduğunu söyledi.

Bolat, 500 uçaklık filoya ulaşmayı 12 yıl önce hayal etmenin zor olduğunu dile getirerek, "Ama bugün bu gerçekleşti. Hayal Edince Iğdır filmimiz, oradaki çocuklar için Iğdır'a THY uçağının inmesi hayaldi. İnşallah önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türk Hava Yolları'nın ilk hedefi 1000 uçak olacak. SunExpress, iştirak şirketimiz AJet birlikte toplam uçak sayımızın 1000'e ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Bu kadar büyük bir filonun Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya değinen Bolat, şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları, 1,5 trilyon dolarlık Türk ekonomisine bu sene yaklaşık 65 milyar dolarlık katkı sağlayarak en önemli ekonomik güçlerinden biri olmuştur. İnşallah 2033 yılına geldiğimizde bu katkıyı 150 milyar dolara çıkaracağız. Türk Hava Yolları'nın büyümesini yalnızca uçak sayısı üzerinden değil, Türkiye ekonomisine sağladığı toplam değer üzerinden değerlendirmek gerekir. 2006 yılında 100'üncü uçağımız filoya katıldığında, Türk Hava Yolları'nın ihracatı 1,7 milyar dolarmış. 2025 yılında bu rakamın 18,8 milyar dolara çıkmış. Türkiye ekonomisine yaptığımız katkının haklı mutluluğunu yaşıyoruz."

Bolat, filo büyüklüğündeki artışın yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, filo büyüklüğü 800-1000 seviyelerine ulaştığında, bu katkının yaklaşık 144 milyar dolara çıkacağını öngördüklerini kaydetti.

"UÇAĞIMIZDA 81 VİLAYETİMİZDEN GELEN ŞEHİT YAKINLARIMIZ DA BİZİMLE BİRLİKTE"

Bolat, uçağın üzerinde yer alan fotoğraflara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bugün 100 bin çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz. Bu başarıda yalnızca mevcut çalışanlarımız değil, yaklaşık 5 bine yakın emeklimizin de önemli katkısı vardır. Bu uçuş, bu büyüme ve bu başarı 100 bin kişilik bir emeğin sonucudur. Türkiye'nin ekonomisinin büyümesinde en önemli faktörlerden bir tanesi ülkemizin güvenli olmasıdır. Güvenlik güçlerimizin ülkemizin güvenliğini sağlamısı, ekonomimizin, ticaretimizin ve türizmimizin büyümesinde en önemli bir faktördür. Bugün uçağımızda 81 vilayetimizden gelen şehit yakınlarımız da bizimle birlikte. Bu durum, bu uçuşu daha anlamlı kılıyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit yakınarımıza çok teşekkür ediyor ve minnet duygularımızı paylaşıyorum."

Uçak içinde kullanılan teknolojiyle alakalı soru üzerine Bolat, uçaklarda kendi iştiraklerinin geliştirdiği ekran sistemlerinin kullanılacağını ve ekonomi sınıfı koltuklar da dahil olmak üzere birçok ürünün yerli üretim olması yönünde çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE 2 MİLYON TURİST GETİRME PROJEMİZ VAR"

Yeni uçuş rotalarına ilişkin de bilgi veren Bolat, şunları kaydetti:

"2026 yılında Çin'de yeni rotalar planlıyoruz. Çin'de frekanslarda sorunlar vardı, bunlar aşıldı. Çin'den 5 taşıyıcı firma Türkiye uçuş yapıyor. Turizm Bakanlığı ile Çin'den Türkiye'ye 2 milyon turist getirme projemiz var. Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı sürdürüyoruz. Deniz, kum ve güneş her yerde var ama sadece ülkemizde olan, ülkemizin kültürel geçmişi var. Bu da 12 bin yılla uzanıyor. Dünyanın ilk kurulan şehri Şanlıurfa'da kurulmuş. Buraları tanıtmaya devam edeceğiz. Turist sayısını artırmaya devam edeceğiz."

Bolat, başka ülkelerde de bu yıl içinde yeni rotalar açacaklarını kaydetti.

UÇAK GÖKYÜZÜNE 500 RAKAMI ÇİZDİ

Tanıtım kapsamında gerçekleştirilen özel uçuşta, "TK Aile" isimli uçak gökyüzüne 500 rakamını çizerek ikinci 500 döneminin başlangıcını simgeleyen bir iz bıraktı.

TK 500 sefer sayılı uçuşta şehit çocukları ve aileleri, İstanbul Havalimanı yöneticileri, THY ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri, eski üst düzey yöneticileri, basın mensupları ve THY çalışanları yer aldı.

THY'nin filo büyüme yolculuğunda kilometre taşları olan diğer uçaklar da etkinlik alanında katılımcılara sergilendi.

THY'nin ilk uçağının birebir boyuttaki maketi de katılımcılardan büyük ilgi gördü.