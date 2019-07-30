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THY Afrika'ya yeni bir tarifeli sefer başlattı

THY, Kongo'nun Pointe Noire şehrine tarifeli seferleri haftada üç frekans olarak icra edecek.

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Türk Hava Yolları (THY), Kongo'nun Pointe Noire şehrine tarifeli sefer başlattı.
 
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Orta Afrika ülkesi Kongo'nun ikinci büyük şehri olan Pointe Noire, THY'nin Afrika Kıtası'ndaki 58. destinasyonu olarak uçuş ağına eklendi.
 
Pointe Noire kentine haftada üç frekans olarak Librevil (Gabon) aktarmalı sefer icra edecek THY, Atlas Okyanusu kıyısında kurulu liman şehri ile birlikte uçuş ağını 125 ülke ve 313 destinasyona çıkarttı. THY, aynı zamanda Afrika Kıtası'nda en çok noktaya uçan hava yolu şirketi unvanını da pekiştirdi.
 
Pointe Noire hattının açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan THY Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak, Afrika'da en çok noktaya uçan hava yolu şirketi unvanını, bu kıtadaki büyüme stratejisi doğrultusunda koruduklarını kaydederek, "Yeni uçuşlarımız, Kongo ile halihazırda var olan kültürel temaslarımızı artırmamız noktasında da bize yeni fırsatlar tanıyacak. Gelecek dönemde Türk misafirperverliğini ve kesintisiz seyahat deneyimini daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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