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THY, Almanya KOBİ'ler Birliği'yle niyet bildirgesi imzaladı

İmzalanan niyet bildirgesine göre anlaşma durumunda Türk Hava Yolları, dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak.

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Gerçekleştirdiği küresel iş birliği anlaşmaları ile hem dünya çapındaki güvenilir marka kimliğini hem de pazardaki konumunu güçlendiren Türk Hava Yolları (THY), uluslararası öneme sahip yeni iş birliği için önemli bir adım attı.
 
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı.
 
BVMW’nin 18 Şubat tarihinde, Berlin'de gerçekleşen Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda düzenlenen imza törenine, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve BVMW Başkanı Prof. Dr. Mario Ohoven, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile iş dünyası, siyaset, sanat ve spor çevrelerinden önde gelen isimler katıldı.
 
 
İmzalanan niyet bildirgesine göre, anlaşma durumunda Türk Hava Yolları dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak. 900 bin üyesi olan BVMW ise THY'nin gerçekleştireceği operasyonlar için uygun bir platform sağlayacak. Ek olarak THY'nin Kurumsal Sadakat Programı "Turkish Airlines Corporate Club"un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilir olması hedefleniyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, "Alman KOBİ'ler Birliği üyelerine global ölçekte farklı alanlarda sağlayacağımız avantajlar ve iş birliğimiz orta ve uzun vadede genişleyecektir. Alman KOBİ'ler Birliği ile imzalanan bu anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen hava yolu olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
THY, 2018 yılında gerçekleşen BVMW Genel Kurul Toplantısı'na da sponsor firma olarak katılmış, toplantının açılış konuşması Aycı tarafından gerçekleştirilmişti. Bu yıl gerçekleşen toplantıda da bayrak taşıyıcının marka görünürlüğünün kazanmasının yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek adına firmalar arasında istişare fırsatları oluştu.

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