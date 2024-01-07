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THY Boeing 737 Max 9'leri seferden çekti

Türk Hava Yolları, Alaska Airlines'ın Boeing 737 Max 9 uçağında yaşanan sorunun ardından, uçuş emniyeti için 5 adet Boeing 737 Max 9'u seferden çektiğini açıkladı.

AA7 Ocak 2024 Pazar 03:46 - Güncelleme:
THY Boeing 737 Max 9'leri seferden çekti
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Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir."

  • Uçuş Emniyeti
  • Boeing 737 Max 9
  • Türk Hava Yolları

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