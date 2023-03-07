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THY deprem bölgesi için seferber oldu!

Dünya Etnospor Konfederasyonunun Kırgızistan'dan temin ettiği 360 Kırgız çadırı, Turkish Cargo seferiyle Gaziantep'e getiriliyor.

AA7 Mart 2023 Salı 21:48 - Güncelleme:
THY deprem bölgesi için seferber oldu!
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten Dünya Etnospor Konfederasyonunun tedarik ettiği 360 Kırgız çadırı, Turkish Cargo'nun TK 6617 Bişkek-Gaziantep seferiyle depremzedelere ulaştırılmak üzere uçağa yüklendi.

Çadırları taşıyan uçağın gece yarısından sonra Gaziantep'e inmesi ve çadırların bölgeye sevk edilmesi bekleniyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun deprem felaketi sonrası uygulamaya koyduğu "Dayanışma Obası Projesi" ile depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra çeşitli imkanlar sunuluyor.

Yağmur, kar ve güneşten etkilenmeyen geleneksel Kırgızistan çadırlarının içi kışın sıcak, yazın da serin oluyor. Yaklaşık yarım saatte kurulabilen çadırların üst kapakları açılabiliyor.

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