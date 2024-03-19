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THY duyurdu: İndirimli bilet kampanyası başladı

Türk Hava Yolları (THY) 65 yaş üstü vatandaşlar için yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu.

AA19 Mart 2024 Salı 17:29 - Güncelleme:
THY duyurdu: İndirimli bilet kampanyası başladı
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 65 yaş üstü yolcular 16 Nisan'a kadar alacakları biletler ile 8-16 Nisan arasındaki yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA İNDİRİM

Yolcular, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından 65 yaş üstü seçeneğini seçmelerinin ardından girecekleri vatandaşlık numaraları ile indirimden faydalanabilecek.

"AJET" BİLET SATIŞLARINA BAŞLADI

THY'nin yeni markası AJet de ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türkiye'nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun." ifadesi kullanıldı.

  • Türk Hava Yolları
  • indirimli bilet

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