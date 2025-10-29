İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

THY duyurdu! Karadağ seyahatlerinde yeni gelişme

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın vize rejimi serbestliğini askıya almasına ilişkin biletli yolculara iade ve değişiklik hakkı tanındığını duyurdu.

29 Ekim 2025 Çarşamba 17:24
THY duyurdu! Karadağ seyahatlerinde yeni gelişme
ABONE OL

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Karadağ Hükümeti tarafından alınan karar uyarınca, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği rejimi geçici süreyle askıya alınmıştır. " ifadelerine yer verildi.

Alınan karar öncesi Karadağ varışlı uçuşlara bilet alan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındığı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"28 Ekim 2025 ila 31 Kasım 2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız 9 Kasım 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden, bilet seyahat tarihini 15 Aralık 2025 (dahil) tarihine kadar uzatabileceklerdir."

  • vize rejimi
  • değişiklik hakkı

