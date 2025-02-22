İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2025 Cumartesi / 24 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY duyurdu: Yarın bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Güncel

THY duyurdu: Yarın bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
THY duyurdu: Yarın bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
ABONE OL

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumuna sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.