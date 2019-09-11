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THY, eğlence platformundaki yeni mobil uygulamasını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), eğlence platformu 'Planet' için geliştirdiği yeni mobil uygulamasını duyurdu.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, uçak içi eğlence platformu "Planet" ile eşleştirilebilen "Companion Entertainment" uygulamasını misafirlerinin kullanımına sundu.

"Planet", bu uygulama ile seyahat öncesi ve sonrasında etkileşim kurulabilen, yolcu memnuniyetini artıran bir platforma dönüşüyor.

THY'nin uçak içi eğlenceyi uçak dışında da etkileşim kurulabilen bir konsept haline getiren yeni uygulaması, birçok özelliği ile ilk etapta 100'den fazla uçakta kullanılabilecek. Uygulamanın sunduğu ayrıcalıklı deneyim zaman içerisinde daha fazla sayıda uçakta THY misafirleri ile buluşacak.

"Companion Entertainment" uygulaması ile yolcular, seyahatleri öncesinde Planet'in gökyüzünde sunduğu zengin içerikleri inceleyebilecek, platformdaki film, TV programı, dizi gibi beğendikleri içerikleri favori listesine ekleyip bu içeriklere gökyüzünde zaman kaybetmeden ulaşabilecek.

Misafirler, koltuk arkası ekranlarındaki eğlence dünyasını mobil cihazları ile kumanda edebilecek. Uygulama yolculara, içerik oynatma, duraklatma, içerik listesi içinde gezinme ve sesi ayarlama gibi özellikleri kontrol etme imkanı tanıyor. Uygulama aynı zamanda yolcunun mobil cihazını Planet'in ikinci ekranına dönüştürüyor.

Uygulamayı aktif hale getirmek isteyen yolcular, "IOS" veya "Android" mağazalarından "Companion Entertainment" uygulamasını mobil cihazlarına indirebilecek.

Seyahatleri öncesi ve sonrasında, gökyüzünde sunulan içerikleri inceleyebilecek yolcular, uçak içerisinde kendi mobil cihazları ile Planet platformunu eşleştirerek bu içerikleri koltuk arkası ekranlarına aktarabilecek.

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