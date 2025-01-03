THY ikinci pilot aday adayı alacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanına 01 Ocak 1995-31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğan lisans mezunları başvurabilecek.

İstihdam sürecinde başarılı olanlar, 2 yıl boyunca eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından da faydalanabilecek.

Açıklamada, geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda filoların ve çalışan sayılarının artırılmaya devam edileceği belirtildi

İkinci pilot aday adaylığı başvuruları "kariyer.thy.com" adresi üzerinden yapılabiliyor.