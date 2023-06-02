THY ile ÇEKUD işbirliğinde Kilis'e 14 bin Antep fıstığı fidanı dikildi

Kilis merkeze bağlı Yavuzlu köyü Ardıçlı mezrasında Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı'nın katkılarıyla program düzenlendi.

Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yeliz Duyuran, Kilis'te olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Kilisli çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Duyuran, "31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günümüz vesilesiyle Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı olarak ÇEKUD işbirliği ile her bir kabin ekibimiz adına Kilis'teki Antep fıstığı ağaçlandırma sahasına 14 bin fidan diktik. Kilisli çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.