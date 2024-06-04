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  • THY ile Malta Havayolları anlaştı! 15 Haziran'dan itibaren başlatılacak
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THY ile Malta Havayolları anlaştı! 15 Haziran'dan itibaren başlatılacak

Türk Hava Yolları (THY) ile KM Malta Havayolları, 15 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere ortak uçuşlar yapmak için kod paylaşım anlaşması imzaladı.

AA4 Haziran 2024 Salı 12:09 - Güncelleme:
THY ile Malta Havayolları anlaştı! 15 Haziran'dan itibaren başlatılacak
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kod paylaşımı anlaşması, Dubai'de düzenlenen, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda (IATA AGM) imzalandı. Anlaşma, her iki bayrak taşıyıcı hava yolunun yolcularına İstanbul ve Malta arasındaki direkt uçuşlarda daha esnek seyahat seçenekleri sunacak.

İşbirliği kapsamında KM Malta Havayolları pazarlama uçuş numaralarını THY'nin İstanbul-Malta seferlerine yerleştirecek.

THY'den yapılan açıklamada KM Malta Havayollarıyla yaptıkları kod paylaşımı anlaşmasının iki ülke arasındaki işbirliğini yeniden güçlendirecek olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Anlaşmanın her iki ülkeye önemli katkılar sunacağına dikkati çekilen açıklamada, "Bu ortaklık sadece Maltalı yolcuların THY'nin küresel ölçekteki geniş ağından faydalanmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Malta'dan daha fazla ziyaretçinin eşsiz ülkemiz Türkiye'yi ziyaret etmesini teşvik ediyor. Aynı şekilde Akdeniz'in büyüleyici ada ülkesi Malta da daha fazla ziyaretçi çekecektir. Başarılı ve uzun soluklu bir işbirliği için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı

KM Malta Havayolları İcra Kurulu Başkanı David G. Curmi ise THY'yi ortak uçuş partnerleri arasında saymaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Curmi, İstanbul'un Malta'ya her gün iki sefer uçuş düzenleyen, Maltalı müşterilerine geniş bir destinasyon seçeneği sunan önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca, bu anlaşma uluslararası yolcularımıza Malta Uluslararası Havalimanı üzerinden gelişmiş bağlantı imkanları sunacaktır. Bu aynı zamanda KM Malta Havayollarının büyük taşıyıcılar tarafından tercih edilen bir ortak olarak kabul edildiğini de göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Ortak uçuş biletleri, "turkishairlines.com" ve "kmmaltairlines.com" internet siteleri aracılığıyla satın alınabilecek.

  • Türk Hava Yolları
  • Malta Havayolları
  • ortak uçuşlar

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