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THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başladı

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşların 3 Mart'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacağının açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), bazı birimlerine ait bir kısım malzeme, teçhizat ve makina parçalarını taşımaya başladı.

  • DHA
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Atatürk Havalimanı'na sabah saatlerinde gelen 35 TIR ile taşınıyor. 1 Mart'tan itibaren başlayacak büyük taşınma öncesi THY, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yer işletme, kargo birimleri ile THY Teknik A.Ş.'ye ait malzeme, teçhizat ve makinadan oluşan parçaları taşımaya başladı.
 
Atatürk Havalimanı apronuna gelen 35 TIR'la, taşınacak malzemeler özel konteynerlere konularak yerleştirildi. Bir lojistik firmasına ait TIR'lar yükleme işlemlerinin ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.
 
ATATÜRK HAVALİMANI 3 MART'TA TİCARİ UÇUŞLARA KAPANACAK
 
Öte yandan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03.00'de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek. 
 
Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferler ise ise bu tarihten itibaren sonlandırılacak.
 

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