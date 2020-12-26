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THY Londra'dan ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi

İngiltere'de tespit edilen 'mutasyona uğramış koronavirüs türü' nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından, THY Londra'dan tahliye uçuşu gerçekleştirdi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 05:26 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 05:27
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Türk Hava Yolları (THY) , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden biri olan İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a tahliye uçuşu yaptı.

Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.

Uygulama kapsamda, öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı.

İngiltere'deki yolcuları alarak, İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı.

Yolcular, uçağın saat 00.30'da inişi ile İstanbul Havalimanı'ndaki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Sağlık ekipleri yolculardan numune alındı.

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