THY, Pakistan-Hindistan hava sahalarının kapatılması nedeniyle önlemler aldı

Alınan bilgiye göre, "TK 6548" numaralı İstanbul-Chennai (Hindistan) seferini yapan kargo uçağının, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'daki meydana yönlendirilmesi (divert) kararı alındı.

Airbus 330 tipi uçakla "TK 6562" numaralı İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini icra eden kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden döndü. Uçak, Ankara veya İstanbul'daki meydana yönlendirilecek.

Bugün, Pakistan ve Hindistan’a yapılacak seferlerin akıbetinin ve bölge hava sahasını kullanan diğer seferlerin takibinin THY tarafından yapıldığı öğrenildi.